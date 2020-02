Furti e danni alle auto in sosta nel parcheggio dello scalo ferroviario. È allarme ad Angri dove nei giorni scorsi i residenti dell'area adiacente alla stazione ferroviaria hanno segnalato nuovi episodi.



Il parcheggio, affidato in comodato d'uso gratuito al gruppo Ar, è ritornato nella disponibilità del Comune nel 2012. L'apertura e la chiusura è stata affidata all'Angri Eco Servizi ma durante le ore del giorno e della notte il parcheggio - destinato a ospitare il mercato rionale - è sprovvisto di controlli. © RIPRODUZIONE RISERVATA