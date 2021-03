Furto di attrezzature al cimitero, telecamere messe fuori uso

Ignoti hanno fatto irruzione questa notte nel cimitero comunale. Forzato l'ingresso principale, che affaccia su via Adriana e messe fuori uso le telecamere installate davanti agli uffici di via San Gennaro. I malfattori hanno rubato attrezzature di poco valore tra le quali un tagliaerba. Purtroppo non si tratta di un caso isolato, ma questa volta il colpo è stato messo a segno nonostante l'attivazione di telecamere videosorveglianza.

L'amara scoperta questa mattina da parte degli operatori della Vigilanza Doria, addetti all'apertura e alla chiusura del cimitero e al monitoraggio delle quattordici telecamere. L'episodio è stato denunciato alla locale stazione dei carabinieri. I dispositivi, installati a febbraio del 2020 dall'amministrazione Ferraioli, sono costati 11mila euro. Mentre alla società di vigilanza viene corrisposto dall'ufficio patrimonio un canone mensile di 366 euro.

