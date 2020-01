Tenta di mettere a segno un furto in un'abitazione in località Orta Longa ad Angri. Ma il malvivente viene prima malmenato e poi messo in fuga da alcuni vicini, che avevano notato movimenti sospetti. L'ennesimo episodio si è registrato due giorni fa nella periferia nord, a ridosso dello svincolo della statale 268, dove da tempo i residenti sono stati messi all strette dai continui furti. Al punto da aver presentato una raccolta firme al prefetto nel 2017, per chiedere più controlli, finora senza esito. © RIPRODUZIONE RISERVATA