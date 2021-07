Angri, il furto nella pausa pranzo: gioielleria svaligiata, bottino da 4mila euro

Furto in pieno giorno consumato alla gioielleria De Virgilio in via Giudici ad Angri. Il colpo, commesso un paio di giorni fa, avrebbe fruttato alla banda un bottino di circa 4mila euro. Ad agire sarebbero state almeno due persone. A lanciare l'allarme è stata la titolare, di ritorno dalla pausa pranzo, dopo aver scoperto il furto all'interno del suo negozio. Nel rientrare presso l'attività aveva notato diversi segni di effrazione a ridosso della porta d'entrata, nel pomeriggio di martedì. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione.

Ad essere stati rubati diversi gioielli, ma non soldi contanti. Al vaglio ci sono le telecamere di videsorveglianza del locale e quelle presenti in zona. L'episodio è al centro di un'indagine della Procura di Nocera Inferiore, che mette insieme anche ulteriori episodi simili, del passato, avvenuti però nei comuni vicini. Ipotizzando, magari, anche una mano comune dietro tutti questi ultimi. Come tre rapine a Pagani, delle quali due commesse ad una stazione di servizio nello stesso giorno, mentre una terza in un bar ubicato su una delle strade principali. Dopo uno stop forzato, la gioielleria di Angri ha ripreso invece le sue attività. Gli inquirenti lavorano alle indagini anche con l'acquisizione di immagini di videosorveglianza, che avrebbero potuto catturare i momenti della fuga dei banditi, con l'obiettivo di identificarli.