Angri, “Galvani-Opromolla” irruzione nella scuola: sistema di sicurezza assente

Una banda di vandali ha fatto irruzione, giorni fa, nella scuola “Galvani-Opromolla” di Angri. Piccoli danni, nulla di irreparabile per fortuna del personale e degli studenti. Dall'interno del plesso non è stato rubato nulla, tra attrezzature scolastiche e computer. Eppure, la mancanza di un sistema di sicurezza al piano terra avrebbe permesso facilmente al gruppo di sconosciuti di introdursi indisturbati all'interno della scuola.



Il personale scolastico ha trovato messaggi offensivi su alcune lavagne, oltre a banchi e sedie rovesciate. L'episodio ha spinto diversi genitori a chiedere un potenziamento dei sistemi di sicurezza, al fine di tutelare anche l'incolumità dei propri ragazzi. L'edificio, ad esempio, è sprovvisto di grate in ferro, al piano terra, dove non sono presenti sistemi e attrezzature multimediali per laboratori. Inoltre, manca una palestra e una linea telefonica, oltre che una connessione fino a poco tempo fa.

In più, l'edificio sarebbe facilmente accessibile, anche da altre strade, come dal parcheggio poco distante.

«I ragazzi di questo plesso - scrive un genitore - sono molto penalizzati e non possono svolgere al pieno le loro attività didattiche. È indispensabile e necessario che vengano installate queste grate di ferro, soprattutto al piano terra, e che vengano adeguatamente chiuse (in orario non scolastico) le porte antipanico presenti nella scuola».