Getta la spazzatura nel parcheggio a fondo Caiazzo ad Angri e alcuni residenti per ripicca gliela rimettono sull'auto, invitando la donna a essere più civile. Sta dividendo l'opinione pubblica la foto dell'auto della signora, con i bustoni posizionati sul cofano fatta girare sul web, per schernire la donna che si è servita del parcheggio per conferire illegalmente rifiuti. Una consuetudine che trasforma le aree a ridosso dello stadio Novi in discarica a cielo aperto.

