Angri, giornalista minacciato: «La prossima volta ti spezziamo le gambe»

Giornalista di Angri minacciato da uno sconosciuto. Indagini in corso. Luciano Verdoliva, giornalista pubblicista conosciuto ed apprezzato in tutto l'Agro sarnese nocerino, editore fino a due anni fa della testata "Agro24" di cui è attualmente assiduo collaboratore, ha denunciato i fatti ai carabinieri, che stanno cercando di identificare il responsabile.

«Sono davvero sconcertato per aver appreso delle minacce sotto casa rivolte al giornalista Verdoliva, al quale va tutta la nostra vicinanza», ha scritto sui social il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, che ha ricostruito quanto è accaduto.

«Alle 21:30 circa di ieri sera, un uomo di grossa stazza con occhiali da sole e mascherina, quindi volontariamente a volto coperto, ha citofonato a casa della famiglia Verdoliva e, alla risposta del figlio che comunicava l’assenza del padre in casa, ha perpetrato la sua minaccia in dialetto rispondendogli così: “a prossima vota ‘o spezzamm ‘e cosce”. Un fatto che ritengo gravissimo se si dovesse confermare la pericolosità delle minacce. Un episodio che va condannato, come tutti gli altri episodi di abusi e minacce sul territorio».