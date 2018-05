Giovedì 31 Maggio 2018, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 14:15

ANGRI - Immobile abusivo in via Santa Maria: è quanto emerso dagli accertamenti effettuati dagli addetti alla vigilianza urbanistica del Comune. Dal sopralluogo è emerso che il fabbricato, realizzato in zona agricola, risulta sprovvisto di licenza. L'edificio adibito ad abitazione si compone di due piani e di un casotto esterno in legno. Nei confronti dei coniugi è stata emessa un'ordinanza di demolizione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico; gli interventi dovranno essere eseguiti entro novanta giorni.