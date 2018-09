Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:31

Angri - Manufatto abusivo realizzato senza permesso a costruire da parte del Consorzio Cedil in via Generale Gennaro Niglio. A maggio sono scattati i sigilli di sequestro dopo i controlli della polizia locale dai quali è emersa la presenza di un fabbricato allo stato grezzo, composto da un piano seminterrato e da pilastri al piano rialzato. E due casotti di cantiere in lamiere. Ora è stato il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, Vincenzo Ferraioli, ad attestare la conformità della costruzione, sanando l'abuso commesso dalla società e regolarizzando la sua posizione sul profilo urbanistico.