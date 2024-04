Vasto incendio divampato la notte scorsa all’interno del deposito di un ex scatolificio, in via dei Goti. L’allarme è scattato intorno alle 3. È stato il vigilante di turno ad allertare i soccorsi.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'Arpac. Le fiamme si sono propagate in pochi minuti in tutta la struttura. Una superficie di circa 3500 metri quadrati. A causa del denso di fumo alcuni residenti sono stati evacuati. Si indaga per accettare le cause del rogo.