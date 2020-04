Infermiere positivo al Covid-19, l'Avis di Angri sospende le giornate di donazione in programma per il 18 e il 25 aprile. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo la conferma che il tampone del sanitario, che ha seguito le donazioni del 9 aprile, è risultato positivo. Contestualmente è stato attivato il protocollo sanitario e sono stati informati i medici di base di donatori e non, di volontari e personale sanitario presenti la settimana scorsa, per i quali è scattata la quarantena obbligatoria per quattordici giorni. Le donazioni saranno quindi possibili al centro trasfusioni dell'ospedale Umberto di Nocera Inferiore. © RIPRODUZIONE RISERVATA