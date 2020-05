Una enorme discarica di rifiuti è comparsa in località Orta Loreto, nei pressi del depuratore di Angri. Cumuli di sacchi e ingombranti sono stati sversati illegalmente da ignoti. Solo due settimane fa materassi sono stati ritrovati in via Santa Maria, a ridosso della zona industriale. Un fenomeno, quello del conferimento selvaggio, riesploso dopo tre mesi di stop per l'emergenza Covid, che riaccende i riflettori sulla questione ambientale nell'area al confine con i comuni di San Marzano e Sant'Egidio del Monte Albino. E sulla necessità di potenziare i controlli e le sanzioni nei quartieri periferici. © RIPRODUZIONE RISERVATA