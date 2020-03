Ladri di segnaletica in via Generale Niglio ad Angri, via i segnali installati alla rotonda con via Baden Powell e gli specchi di controllo. Alcuni cartelli sono stati divelti altri sono stati imbrattati con vernice spray. Un episodio non isolato se si pensa al degrado nel quale è piombato il quartiere; villetta comunale data in gestione a privati off-limits agli utenti e campetto di calcetto vandalizzato. Rotte le recinzioni esterne, il cancello di ingresso e le porte da gioco. © RIPRODUZIONE RISERVATA