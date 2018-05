Mercoledì 23 Maggio 2018, 15:07 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 15:07

ANGRI - Flop pubblica illuminazione; strade scarsamente illuminate e pericolose, protesta social contro il sindaco Cosimo Ferraioli. A far montare il caso sui social network è stata una residente. «Queste sono le luci di via Brigadiere D'Anna cambiate da poco - ha scritto la donna - non si vede nulla. Grazie sindaco». Nel mirino è finita la sostituzione dei punti luminosi in via Brigadiere D'Anna; le lampade a luce gialla hanno lasciato il posto a led di colore bianco e a risparmio energetico. Disservizi si registrano in tutte le aree dove da gennaio sono partiti gli interventi di manutenzione ordinaria. Il 28 dicembre la commissione di gara ha affidato i lavori a Fenix Consorzio Stabile per 22 anni a un costo a carico del Comune di 13 milioni di euro. Per conto dell'azienda, con sede legale a Bologna, lavorerà la neonata società di progetto Angri illuminazione scarl con sede a Pompei. Due le squadre di lavoro che stanno operando sul territorio, ma i flussi luminosi non sono stati ancora regolati.