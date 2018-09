Sabato 8 Settembre 2018, 16:27

ANGRI - Lavori abusivi in via dei Goti; nei confronti del proprietario è scattata la denuncia e l'ordinanza di sospensione immediata delle opere edili. Il provvedimento è stato emanato dall'ufficio tecnico del Comune in seguito a un sopralluogo con gli agenti della polizia locale. A far scattare i controlli è stata una denuncia. Dalle verifiche è emersa la realizzazione di una copertura del balcone al primo piano del fabbricato e di una tettoia in legno al piano terra. Entrambi i manufatti risultano costruiti senza autorizzazione.