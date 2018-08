Lunedì 27 Agosto 2018, 16:44

ANGRI - Abusi in via Traversa del Monte, aut aut del Comune. Lo stop dell'ufficio tecnico è arrivato in seguito a un sopralluogo degli addetti ai lavori e degli agenti della polizia locale, che hanno accertato l'ampliamento di un balcone e la costruzione di un terrazzo senza licenza. Caso diverso per gli interventi di restyling che a novembre del 2017 hanno interessato il primo piano del fabbricato. Ora nei confronti del proprietario è stata emanata un'ordinanza di sospensione immediata dei lavori.