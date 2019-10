Mercoledì 23 Ottobre 2019, 18:49

Strade gruviera e disservizi; è lo scenario che si prospetta da giorni in città a causa dell'autorizzazione, concessa dal Comune, agli interventi della Gori in via Papa Giovanni XXIII. Dove fino a fine ottobre è stato predisposto il senso unico alternato. Contestualmente interventi alla rete elettrica sono in corso in via Cervinia. Col risultato, che le arterie principali della città, dove viene fatto confluire il traffico, come accade in via D'Anna e via Dei Goti, sono bloccate con notevoli disagi per gli automobilisti.