Angri, lite in piazza tra conoscenti: torna con un'ascia e ferisce il rivale

Choc ieri sera ad Angri. Poco dopo le 19 in via Marconi un uomo a bordo di uno scooter, armato di ascia, ha colpito un giovane ferendolo alla testa e al braccio. La scena è avvenuta sotto gli occhi atterriti di decine di passanti, presenti alle spalle di piazza Doria, dove la colluttazione tra i due conoscenti è nata.

Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto l'uomo, con precedenti penali per droga, a compiere l'insano gesto. Sul posto è stato necessario l'intervento di due ambulanze del 118 e dei carabinieri della locale stazione, allertati dai presenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.