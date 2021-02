Fa irruzione in una macchina e strappa 20 euro ad un automobilista. Ora rischia il processo, secondo quanto contenuto in una richiesta di rinvio a giudizio a firma della Procura di Nocera Inferiore per M.P. , 31enne napoletano residente a Sant'Antonio Abate, accusato di rapina aggravata. Secondo le accuse, l'uomo agì il 12 ottobre del 2015. Dopo essersi introdotto all'interno di una Citroen, sollevò la parte superiore del giubbino che indossava per mostrare una pistola all'indirizzo di un uomo, che era fermo in auto. Poi, intimò alla vittima di consegnare quello che aveva con se: il bottino per l'uomo fu modesto, appena 20 euro.

La vittima, originaria di Nocera Inferiore e residente ad Angri e molto più giovane del rapinatore, non si perse d'animo e denunciò l'accaduto ai carabinieri, che riuscirono ad identificare il ragazzo con non poche difficoltà. Nel suo casellario, vi erano diversi precedenti, al punto che il pm titolare del fascicolo gli contesta anche la recidiva specifica ed infraquinquennale. Ora la richiesta di rinvio a giudizio, al termine delle conclusioni delle indagini. Prima del dibattimento, l'uomo comparirà dinanzi al gip per l'ultimo vaglio in udienza preliminare.

