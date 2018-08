Giovedì 23 Agosto 2018, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANGRI - Momenti di tensione questa mattina in via Semetelle. Il conducente di un camion è stato colto da malore mentre era alla guida e dopo aver perso il controllo del veicolo ha invaso la carreggiata opposta, andando a sbattere contro le fioriere e il marciapiede. Tanto spavento per i passanti, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, e gli agenti della polizia locale.