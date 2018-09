Martedì 25 Settembre 2018, 13:23

Angri. Microdiscariche di rifiuti in via Orta Longa e località Avagliana dove sono stati abbandonati carcasse di frigoriferi, pneumatici e onduline di amianto. La denuncia arriva dagli attivisti del Fronte Civile, che in un video pubblicato sui social network raccontano il fenomeno degli sversamenti selvaggi, che attanagliano i quartieri periferici. E puntano il dito contro l'amministrazione Ferraioli alla quale chiedono di «prendere decisioni concrete e nel più breve tempo possibile. Salute e sicurezza oltre che diritti indissolubili per la comunità, sono e saranno le nostre priorità». Da giorni le aree a ridosso del centro urbano sono interessate da conferimenti selvaggi e continui di rifiuti ingombranti e materiali di varia natura: nel mirino degli incivili sono finite soprattutto via Nazionale, via Baden Powell, via Niglio, via Monte Taccaro.