Angri: palo sospeso per le luminarie. La denuncia: «Insicuro e bloccato ingresso»

Il montaggio delle luminarie nella città di Angri fa spuntare una strana installazione divenuta virale in pochi minuti, su denuncia di Pasquale Somma, presidente Fronte Civile Stay Angri. Un palo sospeso, sistemato e posizionato a metà. Non poggia al suolo, ma è ancorato ad un balcone. Ed è da ieri così. Sembra proprio poco sicuro e sono in tanti a denunciare il montaggio poco stabile. La sede dell’associazione “Fronte Civile Stay Angri” è praticamente bloccata. “Impossibile accedere - denunciano dall‘associazione- tra l’altro il palo non è a norma”. A parlare della vicenda è il presidente Pasquale Somma. “In occasione della festa patronale di Angri, l'associazione Fronte Civile Stay Angri desidera rendere nota una problematica che sta limitando il normale svolgimento delle attività. Uno degli episodi più recenti e significativi è rappresentato dall'installazione di un palo per le luminarie proprio davanti alla sede, ed un palo sospeso, fluttuante non sistemato a terra ma attaccato ai balconi. Tale decisione ha creato un ostacolo fisico che ci impedisce di accedere adeguatamente limitando la nostra capacità di operare e di accogliere i nostri associati e i cittadini interessati.

Abbiamo già parlato con la ditta perché possa sistemare diversamente. Tuttavia, questo non è un episodio isolato. Ci troviamo spesso il problema dei veicoli parcheggiati in modo inappropriato e non regolamentato dinanzi ai nostri cancelli. Questo comporta un grave ostacolo all'ingresso e all'uscita dalla nostra sede, mettendo a rischio la sicurezza dei nostri membri e dei visitatori. Fronte Civile Stay Angri desidera sottolineare che tali problematiche non riguardano esclusivamente la nostra associazione, ma hanno un impatto negativo sull'intera comunità angrese. La libertà di partecipazione alle attività locali, così come la sicurezza dei cittadini, dovrebbero essere garantite a tutti senza eccezione. Invitiamo le autorità competenti, in particolare l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine, a prendere in considerazione le nostre segnalazioni e ad adottare provvedimenti adeguati.

Siamo convinti che solo attraverso la collaborazione e l'attenzione alle esigenze di tutti i cittadini possiamo costruire una comunità più inclusiva e vivace”