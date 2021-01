È stato imbrattato con vernice spray uno dei parcometri posizionati in via Cristoforo Colombo. Si tratta del secondo raid vandalico, dopo quello che lo scorso dicembre ha visto danneggiare attraverso lo scoppio di un petardo un altro dispositivo, a Corso Italia. Intanto nulla è stato ancora fatto, per la ripresa della sosta a pagamento in città a partire dal primo febbraio.

La gestione è stata affidata dal Comune al gruppo RTI Gallo per un massimo di venti, anni insieme al progetto di restyling dell'ex primo circolo ancora fermo al palo. Ma dal 16 novembre, a causa della carenza di atti, la sosta a pagamento in precedenza gestita dalla Angri Eco Servizi è stata sospesa. Con mancati incassi per il Comune e disagi per utenti e commercianti, che si trovano a fare i conti con stalli occupati h24.

Intanto dopo la definizione e l'incremento degli spazi blu da parte dell'amministrazione Ferraioli, da dicembre non è stato ancora approvato il piano parcheggi né sono state riviste le tariffe, aumentate insieme agli abbonamenti annuali.

