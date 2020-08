Momenti di tensione ieri sera in via Ponte Aiello dove una coppia di anziani è stata derubata di oro e altri preziosi mentre era in casa. I malviventi hanno arraffato il bottino e si sono subito dileguato. Immediato è scattato l'allarme.



Un tentativo di furto si è registrato poi intorno alla mezzanotte all'interno di un'abitazione vicina. Forse sono stati gli stessi malfattori ad entrare in azione. Purtroppo non si tratta di casi isolati. Negli ultimi anni sia l'area pedemontana, che la periferia nord di Angri sono finite troppe volte nel mirino di malintenzionati, pronti a colpire a tutte le ore del giorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA