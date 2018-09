Venerdì 7 Settembre 2018, 13:39

ANGRI - Getto d'acqua simile a un geyser ieri sera in via alveo Sant'Alfonso. Si tratta dell'ennesima perdita idrica che si registra sul territorio comunale, dopo quella che per giorni ha insistito su via dei Goti fino all'incrocio con via Stabia, e quella che ancora imperversa in via Badia. Il getto d'acqua ha raggiunto l'edificio al bivio con via D'Anna.Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno richiesto l'intervento immediato degli operatori della Gori alla quale competono i lavori di manutenzione dei tombini fognari.