Giovedì 18 Aprile 2019, 16:04

Pilomat fuori uso, l'area pedonale di piazza Doria ad Angri diventa pista privilegiata per auto e scooter. Una cattiva abitudine adottata da alcuni automobilisti indisciplinati, tornata alla ribalta nell'ultima settimana, complice lo spostamento della transenna che fino a poco tempo fa veniva collocata in corrispondenza dei pilomat abbassati, per impedire l'accesso ad auto e moto da piazza San Giovanni. I diaspositivi hanno smesso di funzionare nel 2012 e da allora non sono state individuate soluzioni alternative, per tutelare i pedoni che percorrono la principale piazza della città.