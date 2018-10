Giovedì 4 Ottobre 2018, 09:44

ANGRI - Calcinacci sono venuti giù dal frontespizio di un immobile in via Cervinia: dopo il cedimento il Comune ha emanato un'ordinanza di messa in sicurezza nei confronti dei proprietari dell'edificio. Il crollo si è registrato in seguito alle forti piogge e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi sono stati eseguiti nei giorni scorsi, con l'obiettivo di tutelare la pubblica e la privata incolumità.Caso analogo si è registrato a piazzale Lazio dove a cedere è stata la guaina posta a copertura del tetto di un edificio dell'istituto autonomo per le case popolari di Salerno. Il sindaco ha con un'ordinanza chiesto all'Iacp che il fabbricato venga messo subito in sicurezza; dovrà essere rifatta la copertura per evitare infiltrazioni alle abitazioni.