Mercoledì 7 Novembre 2018, 16:12

Angri - Calcinacci giù da un edificio in via Murelle: controlli dei vigili del fuoco, dei tecnici del Comune e degli agenti della polizia locale che hanno transennato il tratto per consentire ai caschi rossi di intervenire.Riscontrata la presenza di lesioni sulla facciata dell'ottavo piano, il distacco di intonaco in più punti e l'assenza di manutenzione. Cosi per tutelare la pubblica e la privata incolumità, che potrebbe essere messa a rischio da un nuovo crollo, il sindaco Ferraioli ha emanato un'ordinanza nei confronti dell'amministratore dell'edificio, con l'ordine di procedere immediatamente alla messa in sicurezza.