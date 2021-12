Angri, non piove più ma il sottopasso è allagato

Sottopasso di collegamento tra Corso Vittorio Emanuele e via Nazionale allagato in assenza di piogge. È quanto si registra da due giorni lungo la strada inaugurata a giugno del 2018 e consegnata sotto riserva da Rete Ferroviaria al Comune. Nessun allarme è andato in funzione per avvisare gli automobilisti. La causa potrebbe essere legata al mancato funzionamento delle pompe di raccolta delle acque.

Intanto a due mesi di distanza dal summit tra il sindaco Cosimo Ferraioli, il responsabile dell'ufficio lavori pubblici e i tecnici di Rfi nulla è stato fatto. Nonostante le difformità evidenziate in ben due documenti dal provveditorato alle opere pubbliche di Napoli sia per quanto riguarda la corretta regimazione delle acque nel canale San Tommaso sia in materia di sicurezza stradale.