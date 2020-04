Paziente ricoverato in ospedale risultato positivo al Covid, le forze dell'ordine vanno a casa dei parenti ad Angri, per notificare 20 ordinanze di quarantena. Ma non trovano nessuno. E scattano le denunce per violazione delle disposizioni previste dal decreto del governo, per limitare il contagio. Una delle familiari è stata rintracciata dopo una lunga ricerca a Sant'Antonio Abate, e segnalata alla polizia locale.

