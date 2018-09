Martedì 18 Settembre 2018, 15:18

Posta smistata in ritardo ad Angri, salta lo screening in programma al distretto sanitario di via dei Goti. La denuncia arriva da una donna, che questa mattina si è trovata nella cassetta della posta l'invito col quale l'Asl le comunicava di presentarsi l'11 settembre per i controlli di prevenzione. Ma l'appuntamento è saltato perché la lettera è stata recapitata dal postino con sette giorni di ritardo. Disagi che colpiscono anche i quartieri periferici, tra bollette e avvisi di giacenza che arrivano in cassetta già scaduti. Sullo sfondo la cronica carenza di personale e il mancato riassetto delle unità in forza all'ufficio postale.