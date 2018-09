Domenica 2 Settembre 2018, 17:02

ANGRI - Pubblica illuminazione: dispositivo installato in via Nazionale, vicino alla chiesa della Madonna della Pace, monco del punto luce. A segnalare l'anomalia un residente. L'impianto è stato aggiunto di recente e la stranezza ha fatto subito scattare le ipotesi più bizzarre tra gli abitanti del quartiere a ridosso del passaggio a livello: armatura presa in prestito, rubata o dimenticata dai tecnici?