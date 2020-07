Raid di vandali nel parco in via Santa Maria ad Angri. Due giorni fa ignoti hanno rubato una delle altalene installate nell'area verde attrezzata per i più piccoli, realizzata dall'azienda Grafiche Mercurio e consegnata al Comune. A denunciare l'accaduto una residente, che ha segnalato l'episodio al sindaco Cosimo Ferraioli.



"Un gesto di pura inciviltà, che ancora una volta mortifica la nostra comunità e quanti hanno a cuore il bene pubblico - ha detto Ferraioli - Un’altalena rubata è un gesto meschino nei confronti di tutti i bambini di Angri, che finalmente dopo la quarantena si stanno riappropriando degli spazi all’aperto".



