Martedì 6 Novembre 2018, 16:21

Banda del buco in azione ad Angri. Presa di mira la farmacia comunale di viale Europa. Rubati soldi e farmaci per un bottino di diverse centinaia di euro. I furfanti sono entrati in azione, presumibilmente, nella notte tra venerdì e sabato, accedendo dal cortile di un’abitazione adiacente. I ladri hanno scavato un buco nella parete della farmacia e, una volta dentro, hanno portato via alcuni farmaci da banco e i contanti dal registratore di cassa.