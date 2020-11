Raid vandalico in via Concilio ad Angri. Questa notte ignoti hanno danneggiato gli pneumatici dei veicoli in sosta, rendendoli inutilizzabili. A fare l'amara scoperta questa mattina i residenti. L'episodio, che purtroppo non costituisce un caso isolato, è stato ripreso e denunciato dagli attivisti del Fronte Civile.

