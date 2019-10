Martedì 8 Ottobre 2019, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raid vandalico in villa Doria dove ignoti hanno imbrattato con vernice spray la pavimentazione dei giardini, sottoposti al vincolo della Soprintendenza per i Beni culturali. A due settimane dal colpo, il Comune ora retto dal commissario prefettizio Valeri non ha adottato alcun provvedimento, per ripristinare le condizioni del parco. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Da tempo la villa viene presa d'assalto dagli incivili, che con azioni periodiche danneggiano panchine, giostre per i più piccoli, dog toilette e cestini raccogli carte installati a giugno dall'Angri Eco Servizi. A complicare la situazione, infine, il mancato rispetto dei divieti installati in corrispondenza dei punti di accesso al parco, disattesi a causa dell'assenza di controlli.