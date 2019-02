Giovedì 14 Febbraio 2019, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2019 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di tensione questa mattina in via Cervinia ad Angri dove un uomo a viso coperto ha fatto irruzione all'interno della farmacia, minacciando il personale per farsi consegnare l'incasso. Preso il bottino si è dileguato. L'episodio è stato subito denunciato alle forze dell'ordine, intervenute sul posto.