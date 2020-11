Momenti di tensione in località Orta Longa dove ieri sera poco dopo le 19.30 tre malviventi sono stati messa in fuga dagli abitanti del quartiere. L'intervento dei residenti ha impedito, che i tre potessero mettere a segno un furto all'interno di un'abitazione. Purtroppo non si tratta di un caso isolato perché a gennaio altri malfattori sono stati malmenati e messi in fuga dagli abitanti della periferia nord. A segnalare l'accaduto l'ex consigliere comunale Eugenio Lato.



