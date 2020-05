Hanno riaperto le loro attività, per effettuare consegne d'asporto, ma senza sanificare preventivamente i locali. Così i titolari di quattro bar di Angri sono stati sanzionati e per le attività è scattata la chiusura. Potranno riaprire solo dopo aver sanificato i locali, con l'ausilio di ditte specializzate e il rilascio di certificazione, che attesta l'intervento e i prodotti utilizzati. È quanto emerso dai controlli effettuati ieri dagli agenti della polizia locale, che in questi giorni stanno passando al setaccio le attività commerciali, per verificare il rispetto delle prescrizioni anti-Covid.

Ultimo aggiornamento: 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA