Mercoledì 2 Ottobre 2019, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 18:07

Angri - Rio Sguazzatoio ostruito da plastica e rifiuti: domani mattina cominceranno i lavori di manutenzione straordinaria da parte del Consorzio di Bonifica. Gli interventi saranno eseguiti in regime di somma urgenza da una ditta specializzata, per un importo di 100mila euro, e interesseranno il tratto che collega Angri a San Marzano sul Sarno. Uno step al quale si è giunti dopo le sollecitazioni degli attivisti del Fronte Civile, che nei mesi scorsi hanno rimosso i materiali in collaborazione con cittadini, associazioni e guardie ambientali. E la mobilitazione del sindaco di San Marzano, Cosimo Annunziata, che di recente ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.L'ultimo sopralluogo dei tecnici del Consorzio e del Genio Civile risale al 4 settembre, dopo le abbondanti piogge che hanno messo a repentaglio l'incolumità dei residenti. Poi il 26 settembre è stato redatto un verbale congiunto tra le parti, con la disponibilità del Consorzio a utilizzare i propri mezzi per eseguire i lavori. Il 26 gennaio dell'anno scorso è stato sottoscritto l'accordo di programma tra Angri e San Marzano, e il Consorzio di Bonifica per la manutenzione straordinaria del canale pari a un milione di euro. Il progetto però non è mai decollato. Dal 2015 per due volte il sindaco, Cosimo Ferraioli, ha ordinato all'ente di via Atzori di rimuovere i detriti depositati lungo l'argine del canale. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati senza successo dal Consorzio davanti al Tar di Salerno, ma da allora nulla è stato fatto.