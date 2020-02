Ritrovato Antonio Pascale, il 62 enne originario di Torre Annunziata che ad Angri gestisce una pescheria in piazza don Enrico Smaldone. È a Roma, sta bene ed è stato ospitato dalla Caritas. Da chiarire i motivi del suo allontanamento. L'uomo è andato via da casa lo scorso 19 febbraio, dopo aver fatto visita alla figlia a Grosseto, e da allora ha fatto perdere le sue tracce. Il caso della sua scomparsa è approdato anche in tv, ad occuparsene la trasmissione Chi l'ha visto. © RIPRODUZIONE RISERVATA