Angri: ruba bicicletta da negozio specializzato, finisce immortalato in un video

Ruba bicicletta da un negozio specializzato, finisce nei video delle telecamere. Il frame è stato diffuso dalla stessa proprietaria, ad Angri, giorni fa. Il furto si è consumato in via Nazionale. Il ragazzo - come si vede nei frame e dal racconto della donna - si avvicina alla postazione dove sono ferme le biciclette e ne ruba una. «Abbiamo le immagini delle telecamere, se non vuoi essere denunciato, riporta la bici entro stasera! Se qualcuno lo riconosce, ci può contattare in privato», questo il messaggio diffuso dalla donna. L'episodio potrebbe presto finire all'attenzione delle forze dell'ordine. Anche nel comune di Pagani, nei giorni scorsi, sono stati segnalati furti, in particolar modo di automobili, parcheggiate lungo la strada e nei pressi delle abitazioni dei rispettivi proprietari. Anche in questo caso, l'appello via social lanciato dalle vittime a fare attenzione, così come accaduto per l'episodio di Angri.