Scivola su una macchia d'olio e viene multato: aveva la polizza assicurativa falsa

Mercoledì 19 Settembre 2018

Il conducente di un furgone perde olio sulla pavimentazione stradale in via dei Goti, al confine tra Angri e Sant'Antonio Abate, e provoca un incidente. Nel sinistro viene coinvolto il conducente di uno scooter ed è proprio lui ad avere la peggio. Perché oltre a riportare escoriazioni viene sanzionato dagli agenti della polizia locale, giunti sul posto per far mettere in sicurezza il tratto dalla ditta che si occupa del ripristino della carreggiata dopo gli incidenti stradali. Dalle verifiche è emerso che il conducente del motociclo viaggiava con una polizza assicurativa contraffatta. L'uomo è stato sanzionato.