Lunedì 5 Novembre 2018, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angri - Non ce l'ha fatta Biancone, il custode del quartiere Prolungamento Corso Italia, investito lo scorso dicembre da un'auto piombata a folle velocità mentre stava attraversando. Un episodio che nei mesi scorsi aveva fatto mobilitare commercianti e residenti in una gara di solidarietà, per salvare la mascotte del rione finanziando cure e assistenza veterinaria.