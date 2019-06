Lunedì 17 Giugno 2019, 10:48

ANGRI - Familiari e amici in apprensione per la 47enne Annamaria Ingenito che ieri, intorno alle 15, si è allontanata dalla sua abitazione in via Ardinghi. Al momento della scomparsa indossava un prendisole di colore azzurro e potrebbe aver portato con sé il cellulare che però risulta spento.