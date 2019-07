Martedì 23 Luglio 2019, 10:59

Sono ore di apprensione ad Angri, per l'allontanamento di Grazia Amarante. La donna di 44anni sarebbe andata via di casa ieri mattina, spostandosi a piedi. A lanciare l'appello in queste ore è stato il marito della della signora, Pietro Caputo, che ha divulgato foto e segni di riconoscimento per rintracciarla. L'ultima volta è stata vista in via Sant'Antonio, a Torre Annunziata. È in stato confusionale e ha bisogno di cure.