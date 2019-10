Sabato 19 Ottobre 2019, 10:44

ANGRI. Maltrattamenti reiterati nei confronti della ex, finisce a processo un 63enne di Angri, chiamato a rispondere di stalking per aver pedinato, inseguito e intimorito la sua ex compagna. La vittima avrebbe temuto per la sua incolumità, in ragione di quei pedinamenti che l'uomo effettuava a bordo dela sua macchina, "fino a sviluppare ansie e stati di panico in ragione dell'aggressività dell'indagato". L'uomo risponde anche di una seconda accusa, circoscritta questa volta a tentò di entrare all'interno dell'abitazione della vittima, proprietaria della casa, contro la sua volontà, ingiuriandola e arrivando poi ad aggredirla, colpendola con degli schiaffi e sbattendole la testa contro la porta d'ingresso, fino ad entrare. I fatti risalgono al luglio del 2016, per quanto concerne lo stalking e a maggio del 2017, con la violazione di domicilio. La violenza fu documentata anche da una denuncia con allegato referto medico, che riferiva di lesioni personali subite dalla donna e guaribili in tre giorni. Tra i due vi era un rapporto di fatto chiuso ma non accettato dall'uomo, che con la violenza aveva voluto imporre le sue ragioni. La vicenda finì all'attenzione dei carabinieri della stazione di Angri, con l'apertura contestuale di un fascicolo dalla procura di Nocera Inferiore. Nel passato dell'imputato, ci sono diversi precedenti penali.