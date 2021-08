Angri, sequestrata villa in via Niglio: concessione edilizia non rispettata

È stata sequestrata dagli addetti dell'ufficio patrimonio del Comune la villa in via Niglio. La struttura è stata affidata in concessione alla società Alfa Invest srl a settembre del 2015. Dopo un investimento di 41mila euro per la realizzazione di un chiosco, però, la gestione non è mai andata a regime. Col risultato che dopo le aperture estive ha chiuso i battenti, piombando nel degrado insieme al campetto reso accessibile h24 e in balìa di ripetuti raid vandalici ai danni di porte, recinzioni e cestini raccogli carte.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Assegno sospetto di 34mila euro, imprenditore a giudizio per... LA VIOLENZA Botte al suo ex datore di lavoroper uno stipendio non pagato IL DRAMMA Noto imprenditore turistico di Capacciocade nel torrente e muore a...

Incuria, degrado e una gestione per un massimo di due mesi l'anno in subappalto e senza alcuna comunicazione all'ente di piazza Crocifisso, sono stati più volte segnalati in questi anni dai residenti all'amministrazione Ferraioli e all'ufficio patrimonio.



Nei mesi scorsi alle segnalazioni sono seguiti i sopralluoghi degli agenti della polizia locale, ordinati dall'assessore all'Ambiente Maria Immacolata D'Aniello, per accertare che la struttura fosse realmente interdetta al pubblico. Riscontrati anche abusi edilizi. Il caso è approdato inoltre in commissione garanzia e controllo dove è stata confermata la richiesta di revoca della concessione al responsabile di settore.