Sabato 16 Marzo 2019, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angri - Sfondano la parete di un'abitazione per portare via la cassaforte. Il raid è stato messo a segno due giorni fa in un appartamento di via Zurlo, suscitando molto scalpore. I malfattori hanno infatti agito indisturbati in pieno giorno, portando via la cassaforte e gli oggetti preziosi contenuti al suo interno. A denunciare l'accaduto la proprietaria dell'abitazione, che rientrando ha fatto l'amara scoperta.