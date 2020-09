È una comunità sotto choc quella che ha appreso in queste ore la notizia della scomparsa di Giuseppe Coppola, 42 enne di Angri, coinvolto questo pomeriggio in un incidente sulla Statale 17, in Molise. Il camionista alla guida del tir si è ribaltato. Il mezzo ha preso fuoco e sono stati inutili i soccorsi dei quattro mezzi dei caschi rossi intervenuti. Sul posto anche i carabinieri di Guardiaregia e il personale dell’Anas, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA